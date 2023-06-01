العراق رابعاً عربياً والـ45 دولياً.. تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2023

شفق نيوز / نشر موقع "غلوبال فاير باور"، العسكري المتخصص، اليوم الخميس ، قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2023، حيث يصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة، وجاء العراق رابعا ضمن تصنيف الدول العربية والـ45 عالمياً.

وكل عام يقوم (Global Firepower) بتقييم أكثر من 60 عاملاً فردياً وجماعياً، بدءاً من تنوع الأسلحة، وعدد الرجال المتاحين، والموقع الجغرافي والقوة المالية، لتحديد الدولة التي لديها أقوى جيش على وجه الأرض، حسب ما نشرته مونت كارلو الدولية.

في تصنيف القوة العسكرية الجديد لعام 2023، تصدرت مصر المرتبة 14 عالمياً، وكانت الأولى في العالم العربي. وتلتها السعودية في المرتبة 22 عالمياً والثانية عربياً، وحلت الجزائر في المرتبة 26 عالمياً والثالثة عربياً.

بالنسبة إلى الدول العربية الأخرى، حلّت العراق في المرتبة 45 عالمياً والرابعة عربياً، والإمارات في المرتبة 56 عالمياً والخامسة عربياً، وتليها المغرب في المرتبة 61 عالمياً والسادسة عربياً.

وفيما يتعلق بسوريا، فجاءت في المرتبة 64 عالمياً والسابعة عربياً، وتونس في المرتبة 73 عالمياً والثامنة عربياً، واليمن في المرتبة 74 عالمياً والتاسعة عربياً.

فيما احتل السودان المرتبة 75 عالمياً والعاشرة عربياً، تلته سلطنة عمان في المرتبة 76 عالمياً والحادية عشرة عربياً، والكويت في المرتبة 78 عالمياً والثانية عشرة عربياً.

وجاءت البحرين في المرتبة 79 عالمياً والثالثة عشرة عربياً، وليبيا في المرتبة 80 عالمياً والرابعة عشرة عربياً، والأردن في المرتبة 81 عالمياً والخامسة عشرة عربياً، وأخيراً لبنان في المرتبة 111 عالمياً والسادسة عشرة عربياً.

يستند موقع "Global Firepower" في تصنيفه السنوي للقوى العسكرية على عدة عوامل، مثل القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم الدول وتقدمها التكنولوجي.

وبذلك يأتي ترتيب الجيوش العربية كما يلي:

مصر (14 عالمياً).

السعودية (22 عالمياً).

الجزائر (26 عالمياً).

العراق (45 عالمياً).

الإمارات (56 عالمياً).

المغرب (61 عالمياً).

سوريا (64 عالمياً).

تونس (73 عالمياً).

السودان (75 عالمياً).

سلطنة عمان (76 عالمياً).

وعلى المستوى العالمي، يتصدر الجيش الأمريكي القائمة، تليه القوات الروسية، ثم الصينية.

الولايات المتحدة

روسيا

الصين

الهند

بريطانيا

كوريا الجنوبية

باكستان

اليابان

فرنسا

إيطاليا