العراق خارج القائمة.. 4 دول عربية تتصدر مؤشر "البؤس" العالمي

شفق نيوز/ وضع تقرير مؤشر "البؤس" لعام 2022، الذي يعتمد عدة مؤشرات، 160 دولة من الأكثر إلى الأقل "بؤساً"، فيما كانت أربع دولاً عربية داخل التصنيف مع استبعاد العراق عن القائمة.

وأدت الأزمة الصحية التي أعقبتها الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع نسب تضخم في جميع أنحاء العالم، وقد أدى هذا الوضع إلى زيادات شاملة في الأسعار، وفي كل مكان تقريباً، وبالتالي، أدى الأمر إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وإفقار العديد من الدول.

قائمة مؤشر "البؤس" العالمي لعام 2022 شهدت تصدّر أربع دولاً عربية، وهي سوريا ولبنان والسودان واليمن حسب الترتيب الذي يصدره سنوياً البروفيسور ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز.

ويقوم المؤشر بتصنيف 160 دولة حول العالم بناءً على معايير عدة، مثل نسبة البطالة، ونسبة التضخم، ومعدلات الإقراض، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لهذا المؤشر، تُعد زيمبابوي هي الدولة الأكثر "بؤساً" في العالم، وظلت من بين الدول الخمس الأكثر "تعاسة" لمدة ثلاث سنوات متتالية. تأتي بعدها فنزويلا في المرتبة الثانية، وتلاحقها سوريا في المرتبة الثالثة بعد عقد من الحرب. وفي المرتبة الرابعة تأتي لبنان، ثم السودان في المرتبة الخامسة. وتحتل اليمن المرتبة السابعة في هذا التصنيف.

أما بالنسبة للدول العربية الأخرى، فقد جاءت تونس في المرتبة 43 عالمياً، متقدمة بمرتبة واحدة عن موريتانيا، وخلفها الجزائر التي حلت في المرتبة 41. وأما المغرب فقد جاء في المرتبة 68 عالميًا. بينما تحتل موريتانيا المرتبة 44 في نفس القائمة، ما تزال ليبيا في المرتبة 30 على مستوى العالم.

ومن اللافت للنظر تدهور ترتيب المغرب بين نسخة 2021 ونسخة 2022 الأخيرة، حيث تراجع من المركز 115 في العالم (بالقرب من فئة البلدان الأكثر سعادة) إلى المركز 68 خلال هذه الطبعة.

وفي الجانب الآخر من القائمة، واستناداً إلى مؤشر التنمية البشرية الأحدث للأمم المتحدة، فقد استمرت سويسرا في أسفل القائمة كواحدة من أغنى الدول في العالم، وتتميز بمعدلات عالية للعمر المتوقع والرواتب المتوسطة، واحتلت الكويت المرتبة الثانية كأقل دولة "بؤساً" في العالم لعام 2022، وتلتها إيرلندا واليابان وماليزيا وتايوان والنيجر وتايلاند وتوغو ومالطا.

وتشير بيانات المؤشر ونتائجها إلى أن دول الخليج ما تزال من بين الأفضل عربياً وعالمياً، حيث جاءت عمان في المرتبة 147، تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 143، والسعودية في المرتبة 100.