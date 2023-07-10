العراق خارجها.. مؤشر للذكاء الاصطناعي يضم 7 دول عربية والإمارات في مقدمتها

شفق نيوز/ أصدر موقع متخصص بالذكاء الاصطناعي، اليوم الاثنين، مؤشراً عالمياً يصنف 62 دولة حسب قدراتها في هذا المجال الذي حقق قفزة هائلة إلى الأمام هذا العام.

وقال موقع "تورتواز ميديا"، إن "المؤشر يهدف إلى رصد التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في 62 دولة اختارت الاستثمار فيه، معتبرا أن هذا "الثورة" ستؤثر على الأعمال والحكومة والمجتمع.

و"تورتواز" شركة عالمية تضم مجلسا استشاريا عالميا وخبراء في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم.

وقال: أدى ظهور "تشات جي بي تي" وما تلاه من سباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى نقاش هام للغاية بشأن أفضل السبل لإدارة مخاطر هذه التكنولوجيا الجديدة".

واعتمد التصنيف على معايير قسمت إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والبحث، والتطوير، والاستراتيجية الحكومية والتجارة.

وجاءت إسرائيل في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والمركز السابع بإجمالي مؤشرات التصنيف.

جاء بعدها، دولة الإمارات، في المركز الـ28 عالمياً، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، ثم تركيا (39)، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58).