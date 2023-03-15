العراق ثاني أكثر الدول تلوثاً وبغداد بالمرتبة 13 عالمياً

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثانية بأكثر دول العالم تلوثا، فيما جاءت العاصمة بغداد بالمرتبة 13 من بين المدن العالمية خلال عام 2022، وذلك وفق مسح عالمي سنوي أجرته شركة سويسرية لتصنيع أجهزة تنقية الهواء.

ويقيس IQAir مستويات جودة الهواء بناءً على تركيز الجسيمات المحمولة جواً التي تضر بالرئة والمعروفة باسم PM2.5. يتم الاستشهاد بمسحها السنوي على نطاق واسع من قبل الباحثين والمنظمات الحكومية.

وذكر التقرير الذي نشرته شركة IQAir وفق جداول اطلعت عليها، وكالة شفق نيوز ان "العراق الذي يبلغ عدد نفوسه 43,533,592 مليون نسمة جاء بالمرتبة الثانية كأكثر دول العالم تلوثا حيث تدهورت جودة الهواء في العراق إلى 80.1 ميكروغرامًا من جزيئات PM2.5 لكل متر مكعب من 49.7 في عام 2021".

عالميا جاءت تشاد بالمرتبة الاولى بأكثر دول العالم تلوثا بواقع 89.7 ميكروغرامًا من جزيئات PM2.5 لكل متر مكعب، وجاءت باكستان بالمرتبة الثالثة بـ 70.9 ميكروغرامًا وجاءت البحرين رابعا بـ 66.6 ميكروغرامًا ومن ثم جاءت بنغلاديش خامسا بـ 65.8 ميكروغرامًا وجاءت بوركينا فاسو بالمرتبة السادسة بـ 63 ميكروغرامًا وجاءت الكويت سابعا بـ 55.8 ميكروغرامًا، والهند ثامنا بـ 53.3 ميكروغرامًا، وومصر تاسعا بـ 46.5 ميكروغرامًا وعاشرا جاءت طاجكستان وبواقع 46 ميكروغراما، فيما تذيلت غوام الدول باقل تلوثا بـ 1.3 ميكروغرامًا.

ووفقا ل IQAir فان العاصمة بغداد احتلت المرتبة 13 باكثر المدن تلوثا في العالم حيث تدهورت جودة الهواء في بغداد إلى 86.7 ميكروغرامًا من جزيئات PM2.5 لكل متر مكعب من 49.7 في عام 2021، وجاءت بالمرتبة الاولى مدينة لاهور بـ 97.4 ميكروغرامًا تبعتها مدينة هوتان الصينية ثانيا بمستويات عند 94.3 ميكروغرامًا، تليها ثالثا بهيوادي الهندية، وبلغت مستويات التلوث فيها 92.7 ميكروغرامًا، وتبعتها دلهي الهندية ايضا عند 92.6، ميكروغرامًا، ثم بيشاور الباكستانية بمستويات 91.8 ميكروغرامًا.

وحسب ل IQAir فان مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان كان فيها التلوث 34 ميكروغرامًا من جزيئات PM2.5 لكل متر مكعب وهي بذلك يكون جودة الهواء فيها متوسطا .