العراق ثانياً.. معدل رفض طلبات العرب للحصول على تأشيرة "شنغن" خلال 2022

شفق نيوز/ كشفت المفوضية الأوروبية عن حجم طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" التي تم رفضها خلال العام 2022، والتي تقدم بها مواطنون عرب، حيث جاء العراق بالمركز الثاني بعد الجزائر.

وتُمثل تأشيرة "شنغن" فرصة للأفراد الراغبين بالاستمتاع بقضاء إقامة قصيرة في أيٍ من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتمنح هذه التأشيرة الأشخاص القدرة على السفر بحرية لفترة تصل حد 90 يوماً، سواء لأغراض سياحية أو للعمل.

وتُعتبر تأشيرة "شنغن" الخيار الأكثر شيوعاً للسفر إلى أوروبا، لأنّها تمنح حاملها القدرة على الدخول والخروج بحرية من منطقة "شنغن"، وتُسهِم بإلغاء الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء في هذه المنطقة والتنقل بحرية عبرها.

ووفقاً لإحصاءات قبول ورفض تأشيرات الإقامة القصيرة الخاصة بدول "شنغن" لعام 2022، الصادرة عن المفوضية الأوروبية، تصدّرت الجزائر أعلى نسبة رفض طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بين الدول العربية، وبلغت %48.2، تلاها العراق بنسبة %38.3، ثم جزر القمر بنسبة %36.5.

وإليكم نظرة على إنفوغرافيك حول معدل رفض طلبات الحصول على "شنغن" من القنصليات الموجودة في الدول العربية، لعام 2022.