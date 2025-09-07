العراق ثالث أكبر مصدر للاجئين إلى ألمانيا

شفق نيوز- برلين

كشف بيانات للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في ألمانيا، يوم الأحد، أن العراق حلّ في المرتبة الثالثة بين أكثر الدول التي قدم مواطنوها طلبات لجوء في البلاد.

وسجل العراقيون إلى جانب السوريين الذين جاءوا في المرتبة الأولى والأفغان في المرتبة الثانية، ما يقرب من نصف طلبات اللجوء المقدمة منذ العام 2015، بحسب شبكة "سي أن أن عربية" الأمريكية.

وجاء التقرير بمناسبة الذكرى العاشرة للقرار التاريخي الذي اتخذته المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بفتح حدود بلادها أمام مئات الآلاف من اللاجئين.

ووفقاً للتقرير، فقد كان مئات الآلاف من الناس يهدفون إلى الوصول إلى ألمانيا، معقل الاستقرار الاقتصادي والازدهار، ورحبت بهم ميركل، معلنةً في 31 آب/ أغسطس 2015، "Wir schaffen das" (بإمكاننا فعل ذلك)، وأصبحت هذه العبارة رمزاً لنهج أوسع يُعرف باسم "Willkommenskultur" (ثقافة الترحيب).

وبعد إعلان ميركل الشهير في 31 آب/ أغسطس 2015، وصل آلاف الأشخاص إلى جنوب ألمانيا في 5 أيلول/ سبتمبر 2015 والأيام التي تلته.

وفي عامي 2015 و2016 وحدهما، تقدم مليوناً و164 ألف شخص بطلبات لجوء لأول مرة.

وسجلت ألمانيا 2.6 مليون طلب لجوء للمرة الأولى من مجموعة متنوعة من البلدان، وذلك خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2015 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2024، وفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF).

وجاءت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من مواطني سوريا وأفغانستان والعراق، وهي دول تعاني من صراعات طويلة الأمد. وشكّل السوريون أكثر من ثلث الطلبات خلال هذين العامين.

وبين عامي 2015 و2024، تُظهر البيانات الصادرة عن يوروستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، أنه تم تقديم سبعة ملايين و984 ألفاً و765 طلب لجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقد تم تقديم أكثر من ثلث هذه الطلبات في ألمانيا.

ومع تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة خلال السنوات الأخيرة، بلغ إجمالي عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين والأفغان نحو 110 آلاف طلب في عام 2024، بانخفاضٍ عن 154 ألف طلب في عام 2023، وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF).

وتُظهر الأشهر الستة الأولى من عام 2025 انخفاضاً أكبر، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة من نفس الفئة 29 ألف طلب.