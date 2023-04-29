العراق ثالث الدول العربية استضافة للاجئين

شفق نيوز/ كشفت إحصاءات عن أعداد اللاجئين في الدول العربية أن لبنان يتصدرها بعدد اللاجئين يليه الأردن ومن ثم العراق ثالث الدول المستضيفة للاجئين العرب ومن جنسيات أخرى.

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الدول العربية تتفاوت فيما بينها من حيث أعداد اللاجئين التي استقبلتها، وذلك باختلاف موقعها من مناطق النزاعات وبحسب الإمكانات المتاحة لكل دولة والتي تسمح لها بتحمل أعباء أعداد تضاف إلى احتياجات شعوبها، وفيما يلي نعرض إحصاءات عن أعداد اللاجئين في أبرز الدول العربية المستقبلة لهم.

لبنان

يقع لبنان وسط منطقة مشتعلة بالحروب ما أسهم في جعله الوجهة الأولى لأعداد كبيرة من اللاجئين وخاصة من السوريين، وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في العام الماضي، يوجد نحو مليوني لاجئ سوري في لبنان، وما يقرب من 830 ألفا منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وتفيد وكالة "أونروا" بأن لبنان تستضيف 479 ألفاً و537 لاجئاً فلسطينياً مسجلا لديها.

الأردن

شارك الأردن كذلك في استيعاب موجات اللاجئين السوريين بعد 2011، وبحسب آخر إحصائيات للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوجد 660 ألفاً و646 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية، إلى جانب مليونين و307 آلاف و11 لاجئاً فلسطينياً مسجلاً لدى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

العراق

وتفيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أحدث إحصاءاتها بأن العراق يستضيف نحو 248 ألف لاجئ معظمهم من السوريين إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين وجنسيات أخرى، كما يعاني العراق من نزوح داخلي لأعداد كبيرة من مواطنيه بسبب الصراعات الداخلية.

مصر

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر وصل إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، منهم ما لا يقل عن 5 ملايين سوداني، وفق تقديرات سودانية غير رسمية، من بينهم ما يقرب من 53 ألف لاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، في حين لا تتوفر إحصائيات مصرية معلنة عن إجمالي السودانيين بمصر، في الوقت الذي تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعدادهم تقدر بنحو 4 ملايين سوداني.

تونس

وتستضيف تونس أكثر من 9000 آلاف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للاجئين، معظمهم قادمون من منطقة الشرق الأوسط، ومن ليبيا في أعقاب اندلاع النزاعات المسلحة بها في 2011، إلى جانب عدد من الفلسطينيين والجنسيات الأخرى، ومن المحتمل أن تتجاوز أعداد اللاجئين في تونس الأعداد المسجلة.

الجزائر

وبحسب إحصاءات المفوضية السامية للاجئين فإن الجزائر تستضيف 6100 لاجئ مسجل لدى الوكالة معظمهم من اللاجئين المنتمين إلى الشعب الصحراوي، إلى جانب جنسيات أخرى من السوريين واليمنيين والفلسطينيين.

المغرب

بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب 18 ألفاً و877 لاجئا في نهاية شباط/ فبراير 2023، للسوريين النصيب الأكبر من هذا العدد بإجمالي 5575 لاجئا، فيما تأتي جمهورية أفريقيا الوسطى في المرتبة الثانية بـ1168 لاجئا.

موريتانيا

وسجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 69 ألفاً و598 لاجئا وطالب لجوء في موريتانيا 67 ألفاًو 622 لاجئاً و1976 طالب لجوء بحسب أحدث إحصاءات رسمية في نهاية عام 2020.