العراق تاسع عالمياً ضمن الأكثر خطورة على المسافرين عام 2025

شفق نيوز/ احتل العراق المركز التاسع عالمياً ضمن البلدان الأكثر خطورة على المسافرين بحلول العام 2025، بحسب مجلة "ceoworld" الأمريكية.

وقالت المجلة في تقرير اطلعت عليها شفق نيوز، إن "بعض الدول الأكثر زيارة إليها فيها خطورة في العام 2025 من منظور المخاطر الأمنية التي تواجهها البلاد سنوياً، بما في ذلك الحرب والإرهاب والجريمة المنظمة والصراع المسلح".

وبينت أن "الهدف من ذلك هو مساعدة المسافرين والشركات للبقاء على اطلاع بشأن التحديات المحتملة في مناطق مختلفة من العالم عند السفر إلى الخارج، إذ يحتاج الأفراد إلى إعطاء الأولوية لسلامتهم ورفاهتهم".

وقامت المجلة بتسمية الدول الخطرة بـ"قائمة الممنوعات"، وهذه القائمة مخصصة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف العالم ولكن يجب عليهم تجنب بلدان معينة.

وتشمل القائمة بلدين في أوروبا، وأربع دول في أفريقيا، وثماني دول في آسيا. ويجب على أي شخص يفكر في السفر إلى بلد مدرج في "قائمة الممنوعات" إعادة النظر في خططه.

ونصحت المجلة المسافرين بتجنب البلدان التالية: الصومال، وجنوب السودان، وأوكرانيا، وليبيا، والسودان، وباكستان، وأفغانستان، وميانمار (بورما)، والعراق، الذي احتل المركز التاسع في القائمة، ولبنان، وفلسطين، واليمن، وبيلاروسيا، وكوريا الشمالية، وسوريا.

وفي المقابل، تشمل الدول التي تعتبر الأكثر أماناً في العالم من الناحية الأمنية سويسرا، ولوكسمبورج، وفنلندا، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، والمغرب، وفيتنام، وغيرها.