العراق بمركز جيد.. أقوى دول العالم بالأساطيل الجوية العسكرية

شفق نيوز/ حلّت دولة عربية ضمن قائمة الدول العشر الأولى التي تمتلك أكبر الأساطيل الجوية العسكرية في العالم، فيما جاء العراق بمركز ثلاثيني من أكثر من 110 دول.

ويعتمد التصنيف السنوي الذي يصدره موقع "غلوبال فاير باور" المختص في الشؤون العسكرية واللوجستية، على مجموعة عوامل منها، عدد الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة (الهليكوبتر) في جميع صنوف الخدمة (القوات الجوية، وطيران الجيش، والبحرية).

وشملت أنواع الطائرات، المقاتلات وكذلك أعداد المدربين (الأساسيين والمتقدمين) وطائرات النقل العسكرية ذات الأجنحة الثابتة والمروحية والقاذفات.

الولايات المتحدة الأمريكية

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى لامتلاكها أكبر عدد من الطائرات العسكرية مقارنة بأي دولة في العالم في عام 2023.

ولدى الولايات المتحدة 13 ألفاً و300 طائرة عسكرية بشكل عام، من بينها 1914 طائرة مقاتلة اعتراضية، و5584 طائرة هليكوبتر، و983 طائرة هليكوبتر هجومية.

وسيطرت الولايات المتحدة على كل فئة عندما يتعلق الأمر بالقوة الجوية، بما في ذلك طائرات النقل وطائرات المهام الخاصة والمروحيات والمدربين وأسطول الناقلات.

ويوجد في البلاد أيضا 13 ألفاً و513 مطارا و11 حاملة طائرات وتسع حاملات طائرات هليكوبتر وجميعها تمثل أعلى أرقام مقارنة بباقي دول العالم.

روسيا

وجاءت روسيا ثانيا بامتلاكها 4182 طائرة عسكرية، تلتها الصين بـ3166، والهند رابعا 2210، وكوريا الجنوبية 1602، واليابان 1451، وباكستان سابعا 1413.

مصر

وفي المرتبة الثامنة حلت مصر بامتلاكها لـ 1069 طائرة عسكرية، بينها 245 مقاتلة اعتراضية و341 طائرة تدريب.

وتمتلك مصر أيضا حاملتي طائرات هليكوبتر، مع 92 طائرة هليكوبتر هجومية، حيث يمثل هذا العدد سابع أكبر أسطول من هذا النوع في العالم.

أوروبا

وبالنسبة لباقي المراكز العشر الأولى جاءت تركيا تاسعا لامتلاكها 1065، وتلتها فرنسا في المركز العاشر بـ1004 طائرة عسكرية.

الدول العربية

أما ترتيب باقي الدول العربية، فقد حلت السعودية بالمركز 12 على العالم بـ897 طائرة، والإمارات في المركز 20 لامتلاكها 565 طائرة، والجزائر في المركز 21 بـ547 طائرة.

وجاءت سوريا في المرتبة 29 بحيازتها لـ453 طائرة، والعراق في المرتبة 31 بـ361 طائرة، والأردن في المركز 37 بـ256 طائرة، تلاه المغرب بـ250 طائرة.

وحلت قطر في المرتبة 48 بامتلاكها لـ198 طائرة، والسودان في المركز 51 بـ191، واليمن 53 بعدد طائرات بلغ 177، وتونس في المرتبة 56 بـ152 طائرة.

واحتلت عمان المركز 63 بـ128 طائرة تلتها، ليبيا بـ127 طائرة، والبحرين بالمركز 67 بأسطول من 116 طائرة، والكويت في المركز 69 بعدد 114 طائرة، ولبنان في المركز 82 بأسطول من 78 طائرة، وأخيرا موريتانيا في المركز 113 بامتلاكها 23 طائرة.