العراق بدلا عن قطر.. حماس تفتتح مكتبا في بغداد بموافقة رسمية

شفق نيوز/ تعتزم حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس)، فتح مكتب لها في العاصمة العراقية بغداد.

وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أنه سيتم خلال اليومين المقبلين افتتاح مكتب علاقات واعلام لحركة حماس في العاصمة العراقية بغداد بموافقات رسمية حكومية.

ولفت المصدر إلى أن الأنباء التي تحدثت عن افتتاح معسكر لحركة حماس في اطراف العاصمة بغداد غير صحيحة والأمر يقتصر فقط على مكتب العلاقات والاعلام.

ويأتي هذا بعد توتر العلاقة بين قطر وقادة حماس الذين يقيمون في الدوحة ويقودون منها سلسلة مفاوضات مع عدة أطراف لإنهاء الحرب في غزة.

ونقلت سي أن أن عن مسؤول أميركي قوله إنه بعد مرور أشهر على إخبار قادة حماس بأنهم قد يهددون بالطرد، وجهت قطر هذا التهديد بالفعل.