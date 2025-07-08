العد التنازلي بدأ.. ترامب يفعّل الرسوم الجمركية مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز– واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن دفع الرسوم الجمركية سيبدأ في 1 آب/ أغسطس 2025، مشدداً على أنه لن يُمنح أي تمديد على هذا التاريخ.

وكتب ترامب في حسابه على منصته "تروث سوشال"، أنه "وفقاً للرسائل المرسلة إلى مختلف الدول أمس، بالإضافة إلى الرسائل التي ستُرسل اليوم وغداً وللفترة الزمنية القصيرة المقبلة، سيبدأ دفع الرسوم الجمركية في 1 آب/ أغسطس 2025".

وأضاف مؤكداً: "لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير. بمعنى آخر، ستكون جميع المبالغ مستحقة الدفع اعتباراً من 1 آب/ أغسطس 2025 - ولن يُمنح أي تمديد. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكان ترامب قد أعلن في 2 نيسان/ أبريل الماضي عن فرض رسوم جمركية على المنتجات الواردة من 185 دولة وإقليماً، حيث دخلت الرسوم الموحدة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 نيسان/ أبريل، بينما طُبّقت الرسوم الفردية اعتباراً من 9 نيسان/ أبريل.

وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي تعليقاً جزئياً للرسوم المقابلة لمدة 90 يوماً، وهو ما أوضح البيت الأبيض أنه مرتبط بإجراء مشاورات تجارية. وخلال هذه الفترة، طبقت رسوم عامة بنسبة 10%.

وفي 27 حزيران/ يونيو الماضي، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستخطر خلال أسبوع ونصف تقريباً عدداً من الدول التي لن توقع معها اتفاقات منفصلة بشأن الشروط المستقبلية للتجارة الثنائية، أي معدلات الرسوم على السلع التي توردها إلى السوق الأمريكية.