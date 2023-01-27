العدل الأمريكية تعلن توقيف 3 أشخاص لمحاولتهم اغتيال معارضة إيرانية

شفق نيوز/ أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند يوم الجمعة، توجيه اتهامات لثلاثة أعضاء في منظمة إجرامية من أوروبا الشرقية لها صلات بالحكومة الإيرانية لتخطيطهم لاغتيال صحفي وناشط يحمل الجنسية الأميركية.

وقال غارلاند في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "تهمة القتل مقابل الحصول على أجر وكذلك غسيل الأموال وجهت لرأفت أميروف وبولاد عمروف وخالد مهدييف لدورهم في المؤامرة التي أحبطت بدعم من طهران".

وأضاف أن "الضحية كان مستهدفا من الحكومة الإيرانية لفترة طويلة وهو صحفي وكاتب ومدافع عن حقوق الإنسان".

وأضاف غارلاند أن "الولايات المتحدة لن تتساهل مع محاولات قوة أجنبية لتهديد الأميركيين".

بدوره قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي؛ إن "القضية هي الأحدث في سلسلة من محاولات التهديد الإيرانية، التي تُظهر انخراطا متزايدا في الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة".

ولم يذكر بيان وزارة العدل الأميركية اسم الضحية، لكن مهدييف كان قد اعتقل العام الماضي في نيويورك لحيازته بندقية خارج منزل الصحفية مسيح علي نجاد في بروكلين.

وفي يوليو 2021، وجه القضاء الأميركي إلى أربعة "عملاء للاستخبارات الإيرانية" تهمة التآمر لخطف مسيح علي نجاد عام 2018، عبر محاولة إرغام أقرباء إيرانيين للصحافية على استدراجها إلى دولة أخرى، بهدف توقيفها ونقلها إلى إيران وسجنها.

واعتقل أميروف يوم أمس الخميس وستكون هناك جلسة استماع تمهيدية له في محكمة اتحادية في مانهاتن في وقت لاحق يوم الجمعة، فينا ألقي القبض على عمروف في جمهورية التشيك في وقت سابق من هذا الشهر.