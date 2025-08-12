العدل الأمريكية تحذر من تحول البلاد لدولة "فاشلة" بإلغاء رسوم ترامب

شفق نيوز - متابعة

حذرت وزارة العدل الأمريكية محكمة الاستئناف بشأن الرسوم الجمركية، معتبرة أنها يجب أن تبقى سارية حتى لو خسرت إدارة ترامب استئنافها، وذلك كي "لا تتحول البلاد إلى دولة فاشلة".

وفي رسالة تضمنت عبارات استثنائية، خاطب مسؤولو وزارة العدل الأمريكية، محكمة الاستئناف، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين حيث قالوا إنه يجب أن تبقى سارية حتى لو خسرت الإدارة استئنافها.

وكتب المحامي العام جون ساور ومساعد وزيرة العدل بريت شوماتي في الرسالة: "لا بديل عن الرسوم الجمركية والصفقات التي أبرمها الرئيس ترامب، فقبل عام، كانت الولايات المتحدة دولة ميتة، والآن، بفضل تريليونات الدولارات التي تدفعها الدول التي أساءت معاملتنا بشدة، أصبحت أمريكا دولة قوية ومستقرة ماليا ومحترمة من جديد".

وأضاف ساور وشوماتي: "لو أجبرت الولايات المتحدة على سداد تريليونات الدولارات التي التزمت بها لنا، لكانت أمريكا قد انتقلت من قوة إلى فشل لحظة سريان هذا القرار الخاطئ".

وتنظر محكمة الاستئناف حاليا في قضية قد تحدد ما إذا كان ترامب يتمتع بالسلطة القانونية لفرض رسوم جمركية "متبادلة"، مطالبة بإبقاء الرسوم سارية في حال خسرت الاستئناف.

وسبق أن قضت محكمة أدنى درجة بأن ترامب لا يملك هذه السلطة باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 لفرض تلك الرسوم الجمركية على الواردات.

وبدأ القضاة الذين يترأسون الاستئناف متشككين في حجة الإدارة في المرافعات الشفوية الأولية، مما فتح الباب أمام احتمال انحيازها إلى المحكمة الأدنى.

وقد يعني ذلك أن العديد من الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة التي فرضها ترامب لا يمكن أن تبقى سارية، وقد يستحق المستوردون الأمريكيون الذين دفعوا هذه الرسوم الجمركية استرداد أموالهم.

ومع ذلك، من المحتمل أن تستأنف المحكمة العليا أي حكم يصدر، وفق ما أوردت تقارير إعلامية أمريكية.