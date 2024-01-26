العدل الدولية "غير قادرة" على البت بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

شفق نيوز/ قالت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، إنها "غير قادرة" على إصدار حكم قطعي بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وأن القضية قد تستغرق سنوات، فيما أكدت أنها ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية.

وقالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة تابعتها وكالة شفق نيوز، إنها تقرّ بحق المدنيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وبينت أن "جميع الأطراف في غزة ملزمون باحترم القانون الدولي"، كما فرض القرار على اسرائيل" التزامات قانونية دولية".

وطالب القرار إسرائيل "بمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية".

وأكدت "غير قادرون على إطلاق حكم قطعي الآن والقضية قد تستغرق سنوات"، مشيرة إلى أنها "ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

من جهتها أعربت السلطة الفلسطينية عن ارتياحها للقرار الصادر من محكمة العدل الدولية.

ووصفته جنوب أفريقيا بأنه "محطة مهمة" للبحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، مطالبة حماس بإطلاق سراح الرهائن لديها.