العدل الدولية: التغير المناخي تهديد داهم ووجودي ويجب تعويضات الدول المتضررة

شفق نيوز- أمستردام

قضت محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، بأن الدول المتضررة من التغير المناخي مؤهلة للحصول على تعويضات، فيما وصفت الاحتباس الحراري بأنه "تهديداً وجودياً".

ورأت السلطة القضائية الأعلى في الأمم المتحدة، أن توفير بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حق إنساني، وتغير المناخ "يُشكل تهديداً داهماً ووجودياً"، بحسب موقع "DW عربية" الألماني.

وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني يوجي إيواساوا "خلصت المحكمة إلى أن تداعيات عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضرراً بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يمثله التغير المناخي".

وأكد كذلك أن للدول "واجبات صارمة لحماية النظم المناخية".

وحذر من أن تداعيات الاحترار المناخي سيكون لها عواقب على حقوق الإنسان كذلك، مشدداً على أنها "قد تضعف كثيراً التمتع ببعض حقوق الإنسان بما يشمل الحق في الحياة".

يأتي هذا الكلام خلال تلاوته مقتطفات لتقرير خبراء يقع في عدة مئات من الصفحات لقضية هي الأهم على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية.

وكلفت الأمم المتحدة قضاة هذه المحكمة الخمسة عشر بالإجابة على سؤالين: حول واجبات الدول لحماية الأرض من الانبعاثات الغازية الناتجة بشكل رئيسي عن استهلاك النفط والفحم والغاز، وعن التبعات القانونية على الدول التي تسببت انبعاثاتها في أضرار بيئية.

وذكرت محكمة العدل الدولية أن الفشل فى حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغير المناخي ربما يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وتطالب الدول الصغيرة بتعويضات من الدول الملوثة التاريخية، بما فيها الولايات المتحدة والهند، وهو مطلب لا تقبله معظم الدول الغنية. لكن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ويؤكد المعارضون أنّ كبار الملوثين سيتجاهلونها.

ومع أن رأي القضاة استشاري فقط وغير ملزم، لكن قد يكون له تأثير ويساهم في تغيير العدالة المناخية عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم.