العدل الامريكية توجه تهماً لعضو بالحرس الثوري بمحاولة قتل "جون بولتون"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الأربعاء، توجيه تهم بحق مواطن إيراني وعضو في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بمحاولة قتل جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في عهد رئاسة دونالد ترامب.

ووفقاً للوزارة الامريكية فأنه "بدءا من أكتوبر عام 2021، حاول شهرام بورصافي، المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، 45 عاما، استغلال مرافق التجارة الدولية، على الأرجح ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في يناير من عام 2020".

وذكرت الوزارة أن "بورصافي، الذي يعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة من أجل تنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو ولاية ماريلاند".

وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي، في بيان الوزارة إن "هذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن مؤامرات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأميركية وسنعمل بلا كلل لفضح وتعطيل كل واحدة من هذه الجهود".

وأكدت مساعدة المدير التنفيذي في مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي"، لاريسا ناب، أن "إيران لديها تاريخ من التآمر لاغتيال أفراد في الولايات المتحدة تعتبرها تهديدا، لكن حكومة الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في محاسبة أولئك الذين يهددون سلامة مواطنينا"، مضيفة أنه "يجب ألا يكون هناك شك: مكتب التحقيقات الفيدرالي والحكومة الأميركية وشركاؤنا سيظلون يقظين في مكافحة مثل هذه التهديدات هنا في الولايات المتحدة وخارجها".