العثور على 4 لاجئين عرب في وضع مأساوي بعد محاولتهم الوصول لبولندا

شفق نيوز/ أعلن حرس الحدود البيلاروسي، العثور على أربعة لاجئين مصريين ومغربيين في وضع مأساوي في منطقة سفيسلوخ بمقاطعة غرودنو.

وقال حرس الحدود البيلاروسي في بيان: "عثرنا في منطقة سفيسلوخ بمقاطعة غرودنو بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري على أربعة لاجئين من مصر والمغرب كانوا في هزال شديد، ووجوههم وملابسهم مغطاة بالدماء".

وأوضح اللاجئون، أن "قوات الأمن البولندية استخدمت الهراوات في ضربهم وأطلقت عليهم قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع، وألقتهم عبر بوابة الحيوانات البرية إلى أراضي بيلاروس".

وأكد حرس الحدود البيلاروسي، أنه "قدم لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى، وتوثيق جريمة حرس الحدود البولندي".

وأفاد اللاجئون بأنهم "حاولوا العبور إلى بولندا قادمين من بيلاروسيا".