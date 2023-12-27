العثور على 120 كيلوغراماً من "الكوكايين" على شواطئ استراليا

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الأسترالية، يوم الأربعاء، أنها تمشط بعض الشواطئ بعدما تم العثور على طرود غامضة يُعتقد أنها تحتوي على أكثر من 120 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين.

وقالت الشرطة، إنه تم اكتشاف دفعة أولى مكونة من 39 قطعة من الكوكايين المغلفة بوزن كيلوغرام واحد، يوم الجمعة الماضي، قرب شاطئ ماجينتا شمال سيدني.

وأضافت شرطة الولاية أنه منذ ذلك الحين تم رصد حوالي 85 رزمة إضافية بالحجم نفسه على مسافة 80 كيلومترًا من شواطئ ولاية نيو ساوث ويلز.

وقال كبير مفتشي مباحث الشرطة جيسون وينشتاين في بيان، إن الشرطة حثت الناس على الإبلاغ عن أي طرود مشبوهة.

وأضاف وينشتاين وهو مدير قيادة قضايا الجريمة بالولاية: "يقوم المحققون والشرطة المتخصصة حاليا بتمشيط الشواطئ والسواحل بحثا عن أي طرود عالقة ويعملون خلف الكواليس من أجل العثور على المسؤولين ومحاسبتهم".