العثور على 100 جثة لاسرائيليين قتلوا في هجوم حماس

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين، بأن عمال الإنقاذ انتشلوا نحو 100 جثة على الأقل من حي بيري، الذي هاجمته "حماس" السبت، قرب قطاع غزة.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن مجموعة البحث والإنقاذ "زاكا" أعلنت انتشال حوالي 100 جثة من التجمع السكاني الصغير المحاذي لغزة

وذكرت القناة الـ12 أنه تم نقل الجثث في شاحنات مبردة.

ويعتقد أن عدد الذين قتلوا في الحي الصغير الذي يسكنه حوالي 1000 شخص، أعلى من ذلك، وفقا للتقارير.

وكانت "زاكا" قد أعلنت، الأحد، انتشال أكثر من 250 جثة بموقع حفل موسيقي صاخب حضره الآلاف في جنوب إسرائيل كان قد تعرض لهجوم أيضا.