العثور على ألف حاوية "نفايات نووية" في المحيط الاطلسي

شفق نيوز/ كشف المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، يوم الجمعة، عن عثور فريق دولي على قرابة ألف حاوية للنفايات النووية، بعدما تم التخلص منها في شمال المحيط الأطلسي منذ عقود.

وأبحر الفريق من مدينة بريست الساحلية في على متن سفينة "لاتالنت" في منتصف حزيران/ يونيو الجاري لإجراء عمليات بحث دقيقة غربي المحيط الأطلسي في حملة تمتد أربعة أسابيع للعثور على النفايات والتحقق من أثرها على النظام البيئي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ".

وكانت عدة دول تتخلص من نفاياتها النووية في هذه المنطقة بين عامي 1950 و1990، وكان ينظر إلى عمق المحيط في هذه المنطقة وابتعادها عن اليابسة والأنشطة البشرية، كظروف مثالية للتخلص من النفايات الصناعية ونفايات المعامل، على الأقل في الأماكن التي بدا فيها قاع البحر مستقراً جيولوجياً.

وتم حظر التخلص من النفايات في البحر عام 1993، لكن بحلول هذا الوقت، يعتقد أن 200 ألف حاوية على الأقل كان قد تم التخلص منها بالفعل في شمالي الأطلسي على عمق يتراوح ما بين 3000 و5000 متر.

ولم يعرف موقع الحاويات بالتحديد وما إذا كانت متفرقة أو في مجموعات، ويجري الفريق المؤلف من 21 شخصاً أعمال بحث في المنطقة التي يعتقد أنها تضم نصف النفايات بهدف تحديد موقعها وسحب عينات من المياه وتربة قاع البحر والكائنات البحرية.