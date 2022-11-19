العثور على أكثر من 360 مهاجرا في مكان سري جنوب المكسيك

شفق نيوز/ عثر الحرس الوطني المكسيكي والمعهد الوطني للهجرة في البلاد، على مجموعة من 368 مهاجرا تم التخلي عنهم في معسكر سري في جبال ولاية تشياباس الواقعة في أقصى الجنوب.

واكتشف المعسكر في واد بالقرب من نهر جريجالفا، كان هناك بالغون وأطفال من غواتيمالا ونيكاراغوا والإكوادور وهندوراس والسلفادور وكوبا.

وتم تزويد المهاجرين بالماء والرعاية الطبية ونقلوا إلى مركز مراقبة العبور الحدودي في تشياباس للمساعدة القنصلية وتحديد الوضع القانوني.

ودخل حوالي مليوني ونصف المليون مهاجر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2021، وفقًا للجمارك وحماية الحدود المكسيكية، وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي شهدت فيها إدارة بايدن أرقام قياسية على الحدود الجنوبية دون إيقاف التدفق بشكل فعال.

وبحسب مكتب الجمارك وحماية الحدود، أجرى عناصر حرس الحدود 230678 عملية اعتقال لمهاجرين غير شرعيين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة حتى شهر أكتوبر، وخلال نفس الفترة من العام الماضي، تم اعتقال ما يقرب من 165 ألف شخص على الحدود الجنوبية.