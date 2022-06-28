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العثور على عشرات الجثث لمهاجرين داخل شاحنة في أمريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-28T05:01:53+0000
العثور على عشرات الجثث لمهاجرين داخل شاحنة في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على 46 جثة لمهاجرين في شاحنة بولاية تكساس، وأضافت أنها ألقت القبض على المشتبه بهم المتسببين في وقوع الحادثة.

وقالت قناة "ABC" نقلا عن السلطات المحلية إنه تم نقل 16 مصابا من بينهم 4 أطفال إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبحسب إدارة الإطفاء في سان أنطونيو، فإن الشاحنة التي تم العثور فيها على المهاجرين لا تحتوي على مياه ولم تكن مجهزة بمكيفات.

وتم العثور على الشاحنة على طريق صغير يؤدي إلى الطريق السريع، هذا وبدأت السلطات المختصة التحقيق لمعرفة حيثيات الحادث.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات الأمريكية عثرت على 40 قتيلا و15 جريحا.

كما كشفت وسائل إعلام أن تدفق المهاجرين نحو الولايات المتحدة وصل مرة أخرى إلى أعلى مستوياته على خلفية الصعوبات الاقتصادية في البلدان الفقيرة في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب الوباء.

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