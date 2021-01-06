العثور على عبوة ناسفة أمام مقر للحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن

شفق نيوز/ أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية العثور على عبوة ناسفة أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فيما قامت القوات الأمنية بإخلاء الموقع من العاملين فيه.

وفي هذه الاثناء طلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إرسال عملاء فيدراليين إضافيين إلى مبنى الكابيتول الأمريكي للمساعدة في السيطرة على العنف.

وكانت الشرطة أخلت جناح مجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول حيث كانت تعقد جلسة للمصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول بولاية فرجينيا مساء يوم الأربعاء، إنه تم الدفع بالحرس الوطني في الولاية و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن.

وفي وقت سابق، طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الحرس الوطني بالتدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول، إثر اقتحامه من أنصار الرئيس دونالد ترامب الرافضين لفوز جو بايدن.

وكان محتجون مؤيدون للرئيس دونالد ترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلوا منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأفادت بأن مجلس الشيوخ علق مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه.