العثور على دي جي مشهور مقطوع الرأس

شفق نيوز/ توفي دي جي أمريكي معروف محلياً في ممفيس (أكبر مدن ولاية تينيسي الأمريكية)، بطريقة مروعة عن طريق فصل رأسه عن جسده.

وعثر على ريك بوكانان - المعروف باسم "Slick Rick" (وبالصدفة هو يحمل نفس لقب مغني راب شهير)، ميتاً في حي بيركلير يوم الأربعاء من قبل شقيقه، الذي قال إنه دخل إلى منزل شقيقه واكتشف أنه تم قطع رأسه، وفق ما نقلته قناة FOX13.

وشارك جون، شقيق الضحية، تفاصيل الحادثة المروعة قائلاً: "دخلت ووجدته، واتصلت برقم 911 .. اعتقدت أن معطفه كان فوق رأسه كما لو كان الجو باردًا أو شيئا من هذا القبيل، ركضت خارجًا ثم عدت إلى الداخل، ثم أدركت أن الأمر كان أسوأ".

وأوضح الشقيق أنه كان لا يزال يحمل مفاتيحه بيده، ولاحظ أيضا أن بابه الخلفي كان مفتوحا جزئيا، لكن قسم شرطة ممفيس، قال إن سبب وفاة ريك بوكانان لم يتم تحديده بعد، وإن التحقيق جار.

يذكر أن الخبر تصدر العناوين وتبين أن بوكانان لا ينتمي إلى مغني الراب الشهير سليك ريك، واسمه الحقيقي ريتشارد مارتن لويد والترز.