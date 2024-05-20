العثور على حطام طائرة رئيسي وانباء أولية عن مصرع جميع الركاب (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني اليوم الاثنين، العثور على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

وقال المسؤول الإيراني وصلت فرق البحث والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر إلى موقع تحطم المروحية التي تقل الرئيس.

وفي غضون ذلك؛ نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني؛ إن طائرة الرئيس تم العثور عليها وهي محترقة بالكامل، مشيرا إلى أن فرص بقاء الرئيس على قيد الحياة باتت ضئيلة.