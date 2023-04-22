العثور على حطام سفينة يابانية قصفتها أمريكا قبل 81 عاماً

شفق نيوز / أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، العثور على حطام سفينة يابانية، التي كانت تقل أكثر من 1000 أسير حرب، وتعرضت لقصف من قبل الجيش الأمريكي، خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال ألبانيز عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أخيراً، تم العثور على مكان استراحة أرواح السفينة (مونتيفيديو مارو) المفقودة"، مضيفاً: "من بين 1060 سجينا كانوا على متنها، كان هناك 850 جندياً أسترالياً فقدوا حياتهم".

وعثر على حطام السفينة المفقودة، بعمق أكثر من 4 آلاف متر في بحر الصين الجنوبي، وأدى الحادث إلى مقتل أكثر من ألف أسير حرب من 14 دولة، بينهم أكثر من 900 جندي ومدني أسترالي.

يذكر أن السفينة اليابانية "موتيفيديو مارو" كانت قد غرقت في الأول من يوليو/ تموز عام 1942، بعد دقائق من قصفها من قبل الولايات المتحدة قبالة سواحل الفلبين.