العثور على جثتين "متفسختين" في مخيم الهول

شفق نيوز/ أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا "قسد"، يوم الجمعة، بالعثور على جثتين داخل مخيم الهول.

وذكر المركز في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القوات التابعة لقسد عثرت على جثتين متفسختين في مخيم الهول بعد اعترافات المعتقلين من خلايا داعش الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخراً.

وألقت قوى الأمن الداخلي " الأسايش" وقسد القبض على 125 من عناصر تنظيم داعش، بينهم 20 مسؤولاً في مخيم الهول، وأعلنت اليوم انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الأمنية التي استهدفت خلايا داعش في المخيم عبر مؤتمر صحفي.