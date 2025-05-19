العثور على جثة لاجئ عراقي قرب الحدود البيلاروسية – اللاتفية

شفق نيوز/ أفادت لجنة حدود الدولة في بيلاروس، يوم الاثنين، بالعثور على جثة لاجئ عراقي الجنسية بجانبه لاجئ أجنبي آخر "لا يستطيع التحرك بمفرده" تعرض للضرب بمنطقة فيرخنيدفينسك الواقعة على الحدود مع لاتفيا.

وأضافت في بيان أن "حرس الحدود في منطقة فيرخنيدفينسك قدموا الإسعافات الأولية للمصاب واستدعوا المسعفين، فيما وصل فريق الإسعاف وقام بنقل الرجل إلى المستشفى في منطقة فيرخنيدفينسك المركزية".

وأشارت إلى أن "حرس الحدود في بولوتسك عثروا في وقت لاحق على جثة لاجئ آخر، ولم يتم العثور معه على أي وثائق أو متعلقات شخصية".

وذكر البيان أن "التحقيقات مستمرة في الموقع الذي عثر فيه على الجثث لتحديد ملابسات الحادث كافة".

يشار إلى أنه منذ بداية شهر مايو/أيار، تم العثور على 5 جثث لاجئين على الحدود البيلاروسية اللاتفية.

وأعلنت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع بيلاروس في عام 2021، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة.

ونفت بيلاروس هذه الاتهامات بشكل قاطع، فيما أفاد حرس الحدود البيلاروسي عن عمليات طرد قسري لمهاجرين من قبل دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، فضلا عن حالات اكتشاف جثث لاجئين عانوا من مثل هذه الإجراءات من قبل الدول المجاورة.