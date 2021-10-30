العثور على جثة عراقي داخل شاحنة قرب حدود ألمانيا وبولندا

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الألمانية، يوم السبت، العثور على جثة شاب عراقي داخل شاحنة استخدمت لتهريب البشر، قرب الحدود البولندية.

وقالت الشرطة بحسب وسائل اعلام المانية تابعتها وكالة شفق نيوز، ان أحد الشهود أبلغ في وقت سابق بشأن تهريب محتمل للبشر، وعندما وصلت الشرطة إلى قرية شوبستال الصغيرة، القريبة من الطريق السريع "أوتوبان أيه-4" عثرت على نحو 30 شخصا هبطوا للتو من شاحنة.

وأشارت إلى أن سائق الشاحنة المشتبه به، كان قد فر من الموقع بالفعل، لتعثر على جثة الشاب البالغ من العمر 32 عاماً.

وسجلت السلطات الألمانية زيادة في الدخول غير المشروع للبلاد من بولندا خلال الأسابيع الأخيرة.