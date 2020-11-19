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العثور على جثة دبلوماسي فرنسي في دولة عربية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-19T14:41:30+0000
العثور على جثة دبلوماسي فرنسي في دولة عربية

 

شفق نيوز/ عثر الأمن المغربي، يوم الخميس، على جثة القنصل الفرنسي العامدونيس فرانسوا بمدينة طنجة المغربية مشنوقا داخل القنصيلة.

وذكر موقع "le360" المغربي، ان "المعطيات الأولية تؤكد أن القنصل، 55 عاما، أقدم على الانتحار في الساعات الأولى من الخميس، إذ وجد مشنوقا.

ولا تعرف الأسباب ودوافع الانتحار، إلا أن الموقع قال إن القنصل كان يعيش مشاكل خاصة وتقدم بطلب إعفائه من مهامه الدبلوماسية لسفير فرنسا بالمغرب رغم مرور أسابيع قليلة على تعيينه في منصبه.

من جانبها.. كتبت السفارة الفرنسية في المغرب على توتير " ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19 نوفمبر".

واكتفت السفارة بنقل تعزية العاملين فيها إلى عائلته وأصدقائه دون ذكر المزيد من تفاصيل الوفاة.

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