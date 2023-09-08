العثور على جثة أحد طياريي مروحية سقطت قبالة سواحل دبي

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، يوم الجمعة، العثور على جثة أحد الطيارين اللذين سقطت مروحيتهما في وقت سابق من مساء امس الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني إن فرق الإنقاذ عثرت "على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة". وأضافت أن "عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر لا تزال مستمرة".

وذكرت الهيئة أن "أحد طياري الهليكوبتر، وهي من طراز بيل 212، مصري، بينما الآخر من جنوب أفريقيا، فيما لم تعلن عن هوية الطيار الذي تم العثور على جثته".

ووقع الحادث قبالة ساحل دبي بعد إقلاع الطائرة من مطار آل مكتوم الدولي في رحلة تدريبية ليلية.

وتتبع المروحية لشركة إيروغلف" المشغل الرئيسي للطائرات المروحية التجارية في الإمارة وقد تأسست عام 1976 لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى.