العثور على جثة القائد في الحرس الإيراني "نيلفروشان" الذي اغتيل مع نصرالله

شفق نيوز/ أعلن ممثل المرشد الإيراني في محافظة أصفهان، أبو الحسن مهدوي، يوم الجمعة، العثور على جثة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في لبنان العميد عباس نيلفروشان، الذي لقي مصرعه مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بغارة إسرائيلية.

وتمكنت مقاتلات إسرائيلية من شن هجوم في 27 من أيلول/ سبتمبر الماضي، استهدف اجتماعاً كان يُعقد في أحد مقرات حزب الله بالضاحية الجنوبية بحضور نصرالله والعميد نيلفروشان وعدداً من قادة الحزب.

وقال مهدوي وهو خطيب صلاة الجمعة في أصفهان، إنه "اكتُشف جثمان الشهيد العميد عباس نيلفروشان، وسيُنقل جثمانه إلى أصفهان لتشييعه".

وفي 4 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قال علي نيلفروشان نجل قائد فيلق القدس في لبنان العميد عباس نيلفروشان، إنه لم يُعثر على جثة والده.

وذكر علي نيلفروشان في تصريح للتلفزيون الإيراني "لم يُعثر على جثة والدي (العميد عباس نيلفروشان) حتى الآن".

وأضاف "يعمل الأصدقاء في ذلك الجانب (في لبنان) للعثور على جثته في أقرب فرصة لنتمكن من إقامة مراسم التشييع".