العثور على جثة ابنة داعية إسلامي معروف داخل منزل في نيويورك

شفق نيوز/ افادت صحيفة "نيويورك بوست"، الثلاثاء، بالعثور على جثة ابنة الداعية الإسلامي والحقوقي المعروف "مالكوم إكس" داخل منزل في مدينة بروكين في نيويورك.

وذكرت مصادر الصحيفة، أنه تم العثور على جثة مليكة شاباز (56 عاما) من قبل ابنتها داخل المنزل في حوالي الساعة 4:40 مساء.

وقالت المصادر إن المحققين لا يشتبهون في وقوع جريمة، وسيحدد تشريح الجثة سبب وفاة شاباز.

وعبرت برنيس كينج، ابنة مارتن لوثر كينج جونيور، في تغريدة على "تويتر" عن شعورها بالحزن لوفاة مليكة، قائلة: "أشعر بحزن عميق لوفاة مليكة شباز".

وذاع صيت مالكوم إكس كمدافع عن حقوق الأمريكيين ذوي أصول إفريقية من العنصرية وأحد رموز حركة "أمة الإسلام"، الذي أقنع عددا كبيرا جدا من الأمريكيين بالانضمام إلى هذه الحركة، بمن فيهم الملاكم الشهير كاسيوس كلاي، الذي غير اسمه إلى محمد علي بعد اعتناقه الإسلام عام 1964.