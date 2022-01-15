العتبة الرضوية تعلن تأسيس جامعة لها في العراق

شفق نيوز/ أعلنت العتبة الرضوية في مدينة "مشهد" الايرانية، يوم السبت، عن تأسيس جامعة لها في العراق، مؤكدة أنها ستمد من خلالها يد العون لطلاب العالم الإسلامي.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن رئيس المؤسسة العلمية والثقافية في العتبة الرضوية عبدالحميد طالبي، خلال لقائه وكيل وزير التعليم العالي العراقي أسعد غني، إن العتبة الرضوية تعمل على تقديم الخدمات والمساعدات في شتى المجالات للنخب العلمية في العالم الإسلامي، وذلك من خلال تأسيس فرع جديد لأحدى جامعات العتبة الرضوية في العراق.

وأكد طالبي، ضرورة توسيع العلاقات والتعاون في مجالي العلم والثقافة، إضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية القوية بين إيران والعراق، مشيراً إلى أن تأسيس هذا الفرع الجامعي في العراق أمر "مهم وضروري".