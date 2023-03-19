العاهل السعودي يوجه دعوة رسمية للرئيس الايراني لزيارة الرياض والأخير يرحب

شفق نيوز/ وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، يوم الأحد، دعوة رسمية للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لزيارة الرياض.

وقال المساعد السياسي للرئيس الإيراني، إن "رئيسي يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض وتعزيز التعاون الإقليمي". واضاف ان "رئيسي يرحب بدعوة العاهل السعودي لزيارة الرياض ويؤكد استعداده لتعزيز التعاون".

وكانت إيران والسعودية أعلنتا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 خلال شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين في خطوة قد تنطوي على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى.