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العالم يترقب بحذر.. بيلوسي تصل "تايبيه" ومقاتلات صينية تعبر مضيق تايوان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-02T14:48:54+0000
العالم يترقب بحذر.. بيلوسي تصل "تايبيه" ومقاتلات صينية تعبر مضيق تايوان

شفق نيوز/ وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يوم الثلاثاء، الى تايوان رغم تحذيرات الصين من مغبة الزيارة.

وحطت قبل قليل طائرة بيلوسي في مطار "تايبيه" في العاصمة التايوانية، في وقت عبرت فيه مقاتلات صينية مضيق تايوان.

وقالت وسائل اعلام دولية، إن "مقاتلات صينية من طراز سوخوي ٣٥ تعبر مضيق تايوان".

هذا وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، يوم أمس الاثنين، مرة أخرى الولايات المتحدة من أن "جيش التحرير الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان"، مشيرا إلى أن "الصين أعربت مرارا للولايات المتحدة عن شواغلها البالغة بشأن هذه المسألة وموقفها الرسمي المتمثل في معارضتها الحازمة للزيارة، وشددت على العواقب الوخيمة إذا أجرت بيلوسي تلك الزيارة".

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