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"العالم بلغ مرحلة خطيرة".. وفيات كورونا تتجاوز الأربعة ملايين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-09T05:38:21+0000
"العالم بلغ مرحلة خطيرة".. وفيات كورونا تتجاوز الأربعة ملايين

شفق نيوز/ تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم الأربعة ملايين وفاة، فيما استعاد المسار الوبائي نشاطه كنتيجة لتفشي متحور "دلتا"، خصوصا في آسيا، حيث أعلنت اليابان، الخميس، أن الألعاب الأولمبية ستقام في الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس، خلف أبواب مغلقة في طوكيو.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الأربعاء، أن حصيلة وفيات كوفيد-19 "تجاوزت عتبة أليمة تتمثل في أربعة ملايين وفاة" وحذر بأن "العالم بلغ مرحلة خطيرة" بسبب المتحورات الجديدة ورفع القيود الصحية.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 4,004,966 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض، نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، الخميس.

وتواجه إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، أسوأ موجة وبائية منذ بداية الجائحة مع تسجيلها مئات الوفيات وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة يوميا.

وتسبب المتحور دلتا بارتفاع عدد الإصابات بكوفيد في الولايات المتحدة، أكثر بلد توافرت فيه اللقاحات، وفق بيانات السلطات الصحية.

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