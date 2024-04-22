العاصمة التايوانية تتعرض لزلزال بقوة 5.9 درجة

شفق نيوز/ تعرضت العاصمة التايوانية تايبيه، مساء اليوم الاثنين، لسلسلة من الزلازل.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية، إن "أقوى هزة كانت بقوة 5.9 درجة مصدرها شرق مدينة هوالين".

وكانت المنطقة مركز زلزال بقوة 7.4 درجة وقع في الثالث من أبريل، مما تسبب في انهيارات ارضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة.

بحسب وكالة "فرانس برس"، ضرب الزلزال القوي الأول الذي وقع يوم الاثنين بقوة 5.5 درجة تايوان حوالي الساعة 5.08 مساء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، ويمكن الشعور به في العاصمة تايبيه.

وأعقبتها سلسلة من الهزات الارتدادية والزلازل، كان أشدها وقعا حوالي الساعة 10.15 مساء،

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن "الزلزال بقوة 5.9 درجة".