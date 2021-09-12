سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الظواهري يطل بفيديو جديد ويشيد بتفجير في سوريا وانسحاب أمريكا من أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-12T05:12:35+0000
الظواهري يطل بفيديو جديد ويشيد بتفجير في سوريا وانسحاب أمريكا من أفغانستان

نشر زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي أيمن الظواهري فيديو جديدا يوم السبت في محاولة واضحة لدحض شائعات وفاته، وذلك في الذكرى الـ20 لهجمات الـ11 من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وفي الفيديو الذي مدته ساعة ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد الظواهري بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 يناير في منطقة تل السمن في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، وأعلنت جماعة "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عنه.

وقال: "تطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن".

كما أشار الظواهري إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يشر إلى إعادة سيطرة "طالبان" على كابل.

وكان الظواهري قد تولى قيادة"القاعدة" عام 2011 بعد تصفية أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مخبأه في باكستان.

وفي نوفمبر أشارت بعض التقارير إلى أن الظواهري توفي لأسباب طبيعية.

related

ترامب يهاجم بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان: تسببت بأكبر مهانة لأمريكا

Date: 2021-08-22 05:12:55
ترامب يهاجم بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان: تسببت بأكبر مهانة لأمريكا

تقرير: الصين رصدت مكافآت لإستهداف الجنود الأميركيين بأفغانستان

Date: 2020-12-31 05:06:07
تقرير: الصين رصدت مكافآت لإستهداف الجنود الأميركيين بأفغانستان

تحذير من تفجير في أمريكا خلال خطاب مرتقب لبايدن

Date: 2021-02-26 07:28:42
تحذير من تفجير في أمريكا خلال خطاب مرتقب لبايدن

بايدن: الطريق ما يزال بعيداً للاعتراف بطالبان

Date: 2021-09-07 06:35:07
بايدن: الطريق ما يزال بعيداً للاعتراف بطالبان

صحيفة بريطانية تحذر من هجوم "متفجر" لحركة طالبان في افغانستان

Date: 2021-06-27 18:06:18
صحيفة بريطانية تحذر من هجوم "متفجر" لحركة طالبان في افغانستان

واشنطن تطلب التزام الهدنة وتشدد على الانسحاب من سوريا

Date: 2019-10-19 08:38:03
واشنطن تطلب التزام الهدنة وتشدد على الانسحاب من سوريا

خلاف تركي امريكي على اقامة منطقة امنة في سوريا

Date: 2019-09-11 08:01:15
خلاف تركي امريكي على اقامة منطقة امنة في سوريا

ترامب يبقي على 200 جندي امريكي في سوريا

Date: 2019-10-21 07:33:09
ترامب يبقي على 200 جندي امريكي في سوريا