"الظلام" يخيم على سوريا بسبب عطل فني كهربائي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة السورية، مساء اليوم الثلاثاء، عن انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مناطق البلاد بسبب عطل فني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الطاقة، قولها إن سوريا شهدت انقطاعاً للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد مساء اليوم بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات.

وتعاني سوريا من عجز كبير بالكهرباء، في ظل أضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد أدت لخروج بعضها عن الخدمة.

ويواجه ملف الكهرباء تحديا كبيرا على صعيد البنية التحتية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في البلد الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.