الطيران الإسرائيلي يشن 3 غارات عنيفة على ضاحية بيروت

شفق نيوز/ شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 3 غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت الأنباء، بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت منذ ساعات الصباح الأولى 3 غارات عنيفة جدًا على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت".

وسمعت أصوات الغارات على الضاحية الجنوبية في مناطق بعيدة جدًا وتسببت باندلاع النيران ودمار كبير في أماكن الاستهداف.

ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

المصدر: وكالة سبوتنيك