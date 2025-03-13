الطيران الإسرائيلي يستهدف مبنى سكني وسط دمشق

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الخميس، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مبنى سكني وسط العاصمة بدمشق، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن المبنى المستهدف يعود لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

وذكرت وكالة "سانا" أن الطائرات الإسرائيلية قصفت ظهر مبنى في "مشروع دمر" وسط دمشق.

بدوره نقل موقع "روسيا اليوم عربية" عن مصادر قولها إن صاروخين استهدفا "مشروع دمر" في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تضرر عدد من المباني جراء القصف الذي ترافق مع دوي انفجارات قوية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافاً في العاصمة السورية دمشق، لافتة إلى أن الأهداف التي تعرضت للهجوم هي "أهداف إرهابية" تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

جدير بالذكر أن منطقة "مشروع دمر" في دمشق أصبح يحمل تسمية "ضاحية الشام الجديدة" أو "ضاحية دمر".

إلى ذلك، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف، موقعاً لحركة "الجهاد" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للاستهداف وأعمدة الدخان المتصاعدة من منطقة مشروع دمر المكتظة بالسكان.

وظهرت المنازل المستهدفة بحالة دمار كبيرة.