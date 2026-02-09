الطيران الكندي يعلّق رحلاته إلى كوبا بسبب نقص الوقود

شفق نيوز- أوتاوا

أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين، بأن شركة الخطوط الجوية الكندية (إير كندا)، أعلنت تعليق رحلاتها إلى كوبا بسبب نقص الوقود في الجزيرة التي تواجه حظراً أميركياً على واردات الطاقة.

وقالت الشركة في بيان "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستشغّل الشركة رحلات مغادرة فارغة (من كندا) لنقل ما يقرب من 3000 زبون موجودين بالفعل في وجهتهم وإعادتهم إلى ديارهم".

ويعد إعلان الخطوط الجوية الكندية، أول تعليق لشركة طيران دولية بعد تحذير كوبا من أن وقود الطيران لن يكون متاحاً بدءاً من غد الثلاثاء ولمدة شهر، في أحدث مؤشر على التدهور السريع في الأوضاع وسط تحرك الولايات المتحدة لقطع إمدادات النفط عنها، بحسب وكالة "رويترز".

وجاء في إشعار طيران نُشر في وقت متأخر أمس الأحد، أن من المقرر استمرار هذا العجز من العاشر من شباط/ فبراير الجاري وحتى 11 آذار/ مارس المقبل.

وتعول كوبا منذ فترة طويلة على فنزويلا في توفير جزء كبير من وقود الطائرات، لكن الجزيرة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي لم تستقبل أي منتجات خام أو مكررة من حليفتها الرئيسية منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2025، عندما تحركت الولايات المتحدة لحظر صادرات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

ومنذ ذلك الحين، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدم إرسال مزيد من النفط الفنزويلي إلى كوبا، وهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة ترسل الوقود إليها، مما سيؤدي فعليا إلى قطع إمدادات وقود الطائرات عن الجزيرة.