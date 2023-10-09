"الطوفان" و"السيوف".. آخر حصيلة لعمليات غزة ومحيطها على وقع محادثات

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في أحدث حصيلة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى 508 قتلى، و2800 جريح.

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عمليات طوفان الأقصى في غزة، إلى 800 والمصابين إلى 2400.

إلى ذلك، أفادت وكالة "رويترز"، بأن حركة حماس تجري محادثات للإفراج عن نساء وأطفال إسرائيليين أسرى لديها، مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

وكانت حركة حماس في قطاع غزة قد أطلقت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت عدداً من المستوطنات في غلاف غزة وقتلت وأسرت المئات من الإسرائيليين ما بين جنود وضباط ومستوطنين.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.