سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الطبيعة تبعثر ألمانيا.. 81 قتيلاً وأكثر من ألف مفقود جراء فيضانات الأمطار

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-16T06:21:52+0000
الطبيعة تبعثر ألمانيا.. 81 قتيلاً وأكثر من ألف مفقود جراء فيضانات الأمطار

شفق نيوز/ ذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا، يوم الجمعة، أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 81.

وقالت شرطة مدينة كوبلنتس إن أكثر من ألف شخص مفقودون في منطقة نوينار آرفايلر.

وما تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي بفيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع العشرات.

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تضامنها مع المتضررين جراء الفيضانات في بلادها، واصفة إياها بـ"الكارثة".

related

ألمانيا تقترح منطقة آمنة دولية في سوريا

Date: 2019-10-21 22:57:07
ألمانيا تقترح منطقة آمنة دولية في سوريا

فيديو "مثير للاشمئزاز" لألماني يركل مراهقاً سورياً

Date: 2021-04-28 11:00:50
فيديو "مثير للاشمئزاز" لألماني يركل مراهقاً سورياً

المانيا تحدد موعد الانتهاء من لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا

Date: 2020-11-15 05:18:43
المانيا تحدد موعد الانتهاء من لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا

ألمانيا تعتزم حظر حزب الله وادراجه بقائمة المنظمات "الارهابية" أوروبياً

Date: 2019-12-19 14:13:16
ألمانيا تعتزم حظر حزب الله وادراجه بقائمة المنظمات "الارهابية" أوروبياً

ألمانيا تعتزم اتخاذ قرار بحق لاجئين

Date: 2019-08-18 14:32:34
ألمانيا تعتزم اتخاذ قرار بحق لاجئين

جرحى في هجوم بمدينة فرانكفورت الألمانية

Date: 2021-01-26 14:23:25
جرحى في هجوم بمدينة فرانكفورت الألمانية

شجار جماعي بين كورد وأتراك في ولاية ألمانية

Date: 2019-10-22 15:25:32
شجار جماعي بين كورد وأتراك في ولاية ألمانية

الخارجية الألمانية تطرح خطة لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

Date: 2021-05-16 14:23:12
الخارجية الألمانية تطرح خطة لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي