الطائرات المسيرة تربك الدفاعات الجوية في فرنسا

شفق نيوز- باريس

أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية الفرنسية تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع المسيرات المشبوهة بما فيها المدنية التي تحلّق في المناطق المحظورة.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية فرنسية قولها، إن "إسقاط الطائرات المسيرة في الأجواء الفرنسية يعد عملية معقدة من الناحية التقنية والقانونية"، مشيرة إلى أن "التشريعات الحالية لا تسمح سوى للجهات الحكومية بتحييد هذه الطائرات، فيما يمنع على الشركات الخاصة تعطيلها أو التشويش عليها".

وأشارت الوكالة إلى أن "ظهور الطائرات المسيّرة مؤخرا في أجواء الاتحاد الأوروبي قد لا يكون مرتبطا بروسيا كما تزعم بعض الدول الغربية ، بل قد يرجع إلى حوادث عرضية".

وأوضح المدير العلمي للاتحاد الأوروبي المهني لحماية الطائرات المسيّرة Drones4Sec أن "بعض الحوادث قد تكون ناجمة عن استخدام مدنيين لطائرات صينية الصنع دون إدراكهم للقيود المفروضة على مناطق الطيران"، مضيفا أن "ذلك قد يؤدي إلى دخولها المناطق المحظورة عن طريق الخطأ".

وفي سياق متصل، أكد بحار فرنسي يدعى لورينزو، يشارك في تدريبات بالبحر المتوسط، أن "إسقاط الطائرات المسيّرة يمثل تحديا كبيرا من الناحية العملياتية".

وكانت عدة دول أوروبية من بينها الدنمارك والنرويج وألمانيا قد أبلغت مؤخرا عن رصد طائرات مسيرة قرب مطاراتها، في حين وجهت بعض الأطراف السياسية اتهامات غير مدعومة بالأدلة إلى روسيا بالوقوف وراء تلك الحوادث.

ومن جانبه رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على هذه المزاعم، مؤكدا أن "العديد من السياسيين في أوروبا يميلون إلى اتهام روسيا دون أي أساس واقعي".

كما انتقد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينكوف ما وصفه بـ"الضجة المفتعلة" حول الطائرات المسيرة داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها "تستخدم لتبرير الإنفاق العسكري المتزايد".