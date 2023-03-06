الطاولة السداسية تختار "كليجدار أوغلو" منافساً لأردوغان في الانتخابات الرئاسية

شفق نيوز / أعلنت ستة أحزاب تركية معارضة، يوم الاثنين، اختيار كمال كليجدار أوغلو، مرشحا مشتركا لمنافسة رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو/آيار المقبل.

وحدد الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، يوم العاشر من شهر آذار الجاري، موعداً لبدء مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية.

وقرر كليجدار أوغلو، بعد إعلان ترشيحه من الأحزاب المعارضة الستة، أن يكون رؤساء الأحزاب الأخرى نواباً لرئيس الجمهورية، في حال فوزه بالرئاسة.

وجاء في بيان الطاولة السداسية، أن رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة، سيكونا نواباً لرئيس الجمهورية، عندما يرى الرئيس الوضع مناسباً بعد إتمام مهامهما حسب القانون.