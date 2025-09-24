الطاقة الذرية: إيران قادرة على تطوير برنامجها النووي

شفق نيوز- فيينا

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، يوم الأربعاء، عن امتلاك إيران القدرة على تطوير برنامجها النووي لغاية الآن.

وقال غروسي، بحسب ما نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية إن "الحكومة الإيرانية ما زال لديها الوسائل اللازمة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المطلوبة لتخصيب مخزونها من اليورانيوم".

وأضاف أن عمليات التفتيش استؤنفت في المنشآت النووية الإيرانية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تُمنح بعد حق الوصول إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.

وأشار غروسي، إلى أن الضربة لمفاعل "فوردو" كانت مؤثرة للغاية ودمّرت تقريباً كل المعدات الحساسة الموجودة هناك.

وبدأت إيران برنامجها النووي في السبعينيات، ويمتد ليشمل مفاعلات البحث والتخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب، والبرنامج كان محل نزاع دولي مستمر بسبب المخاوف من تطوير أسلحة نووية.

وشنت إسرائيل هجمات على مواقع نووية إيرانية منذ بداية حملتها الجوية على إيران في 13 حزيران/ يونيو، بما في ذلك قصف منشأة نطنز، قلب برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وخنداب، وهو مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل قيد الإنشاء.

وبعدها بأيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوات أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في "هجوم ناجح للغاية"، مضيفا أن منشأة فوردو، درة تاج برنامج طهران النووي، قد دمرت.