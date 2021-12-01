سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم عند مستوى 20%

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-01T15:53:06+0000
الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم عند مستوى 20%

شفق نيوز / أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، بدء إيران تشغيل مجموعة أجهزة "طرد مركزي متطورة" من طراز "آي.آر-6" في منشأة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم عند مستوى يصل إلى 20%.

يشار إلى أن تقريرا للوكالة الدولية، ذكر الشهر الماضي أن إيران كانت تشغل 166 جهاز طرد مركزي متطور من طراز "آي.آر-6" في منشأة فوردو، ولكن دون الاحتفاظ بالمنتج المخصب.

ويأتي إعلان الوكالة تزامنا مع استئناف المفاوضات مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وبعد توقف استمر خمسة أشهر، استأنف الدبلوماسيون يوم الاثنين الماضي، محادثات إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عام 2018 في خطوة أثارت غضب إيران وفزع الدول الأخرى الأطراف وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

related

إيران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

Date: 2021-01-02 07:18:42
إيران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

إحباط هجوم على مبنى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

Date: 2021-06-23 08:29:29
إحباط هجوم على مبنى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

وكالة الطاقة الذرية تؤشر انتهاكا إيرانيا جديدا للاتفاق النووي

Date: 2021-04-10 05:33:21
وكالة الطاقة الذرية تؤشر انتهاكا إيرانيا جديدا للاتفاق النووي

أمريكا تطلب من إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

Date: 2021-06-26 04:49:39
أمريكا تطلب من إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

تقرير إسرائيلي: إيران لم تتعاف لغاية الآن من تبعات الإنفجار المدمر لمنشأتها النووية

Date: 2021-03-19 07:36:42
تقرير إسرائيلي: إيران لم تتعاف لغاية الآن من تبعات الإنفجار المدمر لمنشأتها النووية

الاتحاد الأوروبي: رفع إيران لتخصيب اليورانيوم عواقبه وخيمة ويعد انسحاباً من الاتفاق النووي

Date: 2021-01-04 10:46:50
الاتحاد الأوروبي: رفع إيران لتخصيب اليورانيوم عواقبه وخيمة ويعد انسحاباً من الاتفاق النووي

ثلاث دول أوروبية قلقة من "استفزاز" إيران النووي

Date: 2021-04-14 13:36:36
ثلاث دول أوروبية قلقة من "استفزاز" إيران النووي

ترامب: إيران تقتل الآلاف من المواطنين وعلى الإعلام الذهاب لمعرفة ماذا يجري

Date: 2019-12-03 12:40:21
ترامب: إيران تقتل الآلاف من المواطنين وعلى الإعلام الذهاب لمعرفة ماذا يجري