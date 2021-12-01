الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم عند مستوى 20%

شفق نيوز / أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، بدء إيران تشغيل مجموعة أجهزة "طرد مركزي متطورة" من طراز "آي.آر-6" في منشأة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم عند مستوى يصل إلى 20%.

يشار إلى أن تقريرا للوكالة الدولية، ذكر الشهر الماضي أن إيران كانت تشغل 166 جهاز طرد مركزي متطور من طراز "آي.آر-6" في منشأة فوردو، ولكن دون الاحتفاظ بالمنتج المخصب.

ويأتي إعلان الوكالة تزامنا مع استئناف المفاوضات مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وبعد توقف استمر خمسة أشهر، استأنف الدبلوماسيون يوم الاثنين الماضي، محادثات إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عام 2018 في خطوة أثارت غضب إيران وفزع الدول الأخرى الأطراف وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.