الطاقة الدولية تطلق تحذيراً بشأن الاستثمار غير الكافي بالطاقة النظيفة

شفق نيوز/ حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التقلبات في أسواق الطاقة موجودة لتبقى، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم إلى مستويات قياسية مع حدوث أزمة في الطاقة في أوروبا وآسيا.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، في تقريرها السنوي، إن العالم لا يستثمر الآن في استهلاك الطاقة في المستقبل، الأمر الذي سيجعل الانتقال إلى صافي انبعاثات صفري "غير مستقر".

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في بيان "هناك خطر وشيك بحدوث مزيد من الاضطرابات لأسواق الطاقة العالمية." "نحن لا نستثمر ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، والشكوك تمهد الطريق لفترة متقلبة مقبلة."

وأشار التقرير إلى أنه لأول مرة في توقعاته ، يُنظر إلى الطلب على النفط في انخفاض في كل سيناريو ، لكن الوتيرة تتباين بشكل كبير.

وهذا بدوره يخلق تحديات لمنتجي الطاقة. وبشأن الطاقة النظيفة، قال التقرير إنه من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، يجب أن يصل الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى 4 تريليون دولار سنويًا بحلول نهاية هذا العقد.

وأضاف أن حجم الاستثمار المطلوب يخلق "فرصًا اقتصادية هائلة" لتقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك توربينات الرياح والألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم أيون والمحللات الكهربائية وخلايا الوقود.

واشارت وكالة الطاقة الدولية إن سوق هذه التقنيات الخضراء سيصل إلى تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2050، وهو ما يعادل الحجم الحالي لسوق النفط.